I fatti del giorno - Italia (3)

- Commercio estero: Istat, saldo commerciale a +3,889 miliardi a novembre 2023 - La stima del saldo commerciale a novembre 2023 è pari a +3.889 milioni di euro (era +1.447 milioni a novembre 2022). Lo comunica Istat. Il deficit energetico (-4.850 milioni) è in forte riduzione rispetto all’anno precedente (-8.400 milioni). L’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici scende da 9.847 milioni di novembre 2022 a 8.739 milioni di novembre 2023. Nel mese di novembre 2023 i prezzi all’importazione aumentano dello 0,3 per cento su base mensile e diminuiscono del 9,4 per cento su base annua (era -10,2 per cento a ottobre). "Nei primi undici mesi del 2023, il saldo commerciale è positivo per 28,9 miliardi (era -34,7 miliardi nello stesso periodo del 2022)", commenta l'Istituto. "I prezzi all’import registrano un nuovo aumento congiunturale, per quanto contenuto, e un ulteriore ridimensionamento della flessione tendenziale, cui contribuisce soprattutto il rialzo dei prezzi di alcuni prodotti energetici nell’area non euro (gas naturale)", aggiunge. (segue) (Rin)