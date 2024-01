Imprese: Zero One Hundred Conference a Milano, l'evento dedicato al Venture capital e al Private equity (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver incontrato la maggior parte degli operatori del settore di Milano e aver accolto le loro sollecitazioni, mi sono impegnata per attrarre un evento di caratura internazionale dedicato a Venture capital & Private equity", afferma Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Milano. Milano "è diventata - continua - negli ultimi anni il principale hub dell'innovazione italiana, è la città in cui si decidono strategie e si valutano investimenti per il futuro, ed era necessario riuscire a portare qui una grande piattaforma di scambio, incontro e network tra fondi di investimento internazionali e locali per facilitare le transazioni future". "Sono contenta di aver trovato il partner ideale e di ospitare per la prima volta a Milano un grande evento come Zero One Hundred Conference", conclude l'assessora. "Noi di Zero One Hundred Conferences siamo orgogliosi ed entusiasti di ospitare la nostra '0100 Conference Mediterranean 2024' a Milano, il cuore finanziario dell'Italia e del Sud Europa", dichiara Mauro Marconi, Executive Director 0100 Conference Mediterranean. "L'ecosistema italiano del private equity e del venture capital lascia ora intravedere opportunità senza precedenti per gli investitori pronti ad entrare in questo mercato. Siamo certi che questa tre giorni aprirà la strada a un networking di qualità e porrà le basi per collaborazioni di alto livello", conclude Marconi. "Milano&Partners lavora per rafforzare il posizionamento di Milano destinazione di riferimento per gli investimenti internazionali, in particolare in tre settori strategici: Life Sciences, Fintech & DeepTech", afferma Fiorenza Lipparini, Direttrice Generale dell'agenzia. "In una Milano che si sta trasformando, M&P vuole essere un fattore abilitante del cambiamento, sfruttando al massimo le opportunità generate dalla collaborazione pubblico-privato, per costruire una città capace di accogliere e supportare tutti gli innovatori", conclude. (Com)