Editoria: da armocromia ad underdog passando per famiglia queer, le parole 2023 della Treccani

- Da armocromia - termine quasi sconosciuto prima dell’arrivo di Elly Schlein alla segreteria del Pd - ad underdog - rilanciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni - passando per famiglia queer o eco-talebano. Sono alcune delle parole inserite tra i principali neologismi del 2023 dal Libro dell'Anno Treccani e scelte dall’Osservatorio della Lingua Italiana. Un'appendice dedicata alle Parole dell’anno, a cura di Silverio Novelli, con i principali neologismi entrati nei dizionari e nelle modalità di interazione tra le persone: fenomeni linguistici emergenti che rispecchiano i cambiamenti delle società. Il Libro dell’Anno Treccani 2023, appena pubblicato e diretto da Marcello Sorgi, ricostruisce con precisione scientifica 365 giorni di fatti, con articoli e analisi. Una “edizione straordinaria”, che ha scelto come personaggio dell’anno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra le figure più significative del 2023, anche un altro grande capo dello Stato, Giorgio Napolitano, e molte donne coraggiose e impegnate come Katalin Karikó, i cui studi sull’Rna messaggero hanno permesso di mettere a punto i vaccini contro il Covid-19; o l’attivista iraniana Narges Mohammadi, condannata a 31 anni di reclusione e a 154 frustrate, entrambe premi Nobel. (segue) (Rin)