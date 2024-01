Bulgaria: ministro Difesa Tagarev, costruiremo infrastrutture per Nato e scopi civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bulgaria saranno costruite infrastrutture per la Nato e per scopi civili, per un valore complessivo da 6 miliardi di euro. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Todor Tagarev, citato dall’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”, spiegando che il piano prevede la costruzione di strade, ferrovie e oleodotti, ma anche magazzini e strutture ricettive. Il ministro bulgaro, che la scorsa settimana si era recato negli Stati Uniti insieme a una delegazione del ministero, ha spiegato di aver visitato le fabbriche in cui saranno assemblati sette dei primi otto aerei da combattimento F-16 Block 70 per la Bulgaria. I test sui caccia dovrebbero prendere il via nel prossimo autunno, mentre i primi velivoli dovrebbero essere consegnati a Sofia all’inizio del 2025, quando è prevista anche la fornitura di veicoli corazzati Stryker. (Seb)