Etiopia-Somalia: governo Somaliland, senza riconoscimento nessuna attuazione dell'accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Somaliland “non attuerà alcun accordo” prima di un riconoscimento ufficiale della sua indipendenza da parte etiope. Lo ha precisato il ministro degli Esteri dello Stato separatista somalo, Essa Kayd, nel quadro delle tensioni generate dalla firma di un memorandum d’intesa con l’Etiopia per un accesso al mare dal porto di Berbera. In un’intervista al quotidiano “Observer”, Kayd ha detto che l’accordo si basa sul riconoscimento da parte dell’Etiopia del Somaliland. “Senza questo, non succederà nulla”, ha commentato il ministro, aggiungendo che i colloqui vanno avanti “da anni”. “L’Etiopia ha bisogno dell’accesso al mare e noi abbiamo bisogno del riconoscimento, così potrete vedere come queste esigenze possono essere affrontate”, ha commentato Kayd. Per il ministro, l’accordo portuale con l’Etiopia “legittimerà la nostra autodeterminazione” e potrebbe innescare un “effetto domino” nel riconoscimento del territorio da parte di altri Paesi. "Il riconoscimento è ciò per cui abbiamo combattuto per tutto questo tempo ed è la cosa più importante che possiamo offrire al popolo del Somaliland", ha detto Kayd. (Res)