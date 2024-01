© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho voluto iniziare così la mia settimana, accanto al piccolo Lorenzo, il bimbo salvato per miracolo dopo essere stato abbandonato accanto ad un cassonetto. Lorenzo è un bimbo in piena salute e a lui ho voluto dire che il Piemonte gli vuole bene e non lo lascerà solo. Lo scrive su Facebook il presidente del Piemonte Alberto Cirio. (Rpi)