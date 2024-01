Germania: esponenti di Afd e dell'estrema destra alla manifestazione degli agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esponenti del partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd) e di formazioni di estrema destra sono presenti alla manifestazione degli agricoltori in corso a Berlino contro il governo federale. Si tratta in particolare dei neonazisti di La Patria e La Terza Via, secondo quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”. I dimostranti sono stimati 10 mila dimostranti con oltre cinquemila tra trattori e altri veicoli. Il questore di Berlino, Barbara Slowik, ha dichiarato che per la protesta sono stati schierati 1.300 agenti di polizia. La manifestazione si svolge lungo la Strasse des 17. Juni, che collega il piazzale del Grosser Stern dove sorge la Colonna della Vittoria alla Porta di Brandeburgo. La protesta è stata indetta dall'Associazione degli agricoltori tedeschi (Dbv) contro il piano dell'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz per l'abrogazione graduale dei sussidi per il diesel a uso agricolo, con scadenza nel 2026. Il Dbv chiede la cancellazione del progetto, ma Scholz ha escluso ogni marcia indietro. All'opposizione al Bundestag, Afd è classificata dal 2021 come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la Costituzione (Bfv), l'agenzia di intellience interna tedesca. (Geb)