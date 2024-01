Roma: 60enne muore a Civitavecchia cadendo dall'ottavo piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di circa 60 anni, italiana, è morta questa mattina alle 10:30 circa, cadendo da una finestra in via Frezza a Civitavecchia. Sul posto sono arrivati tempestivamente i soccorritori tra i quali e vigili del fuoco e gli operatori del 118. Per la donna non c'era nulla da fare; è caduta dall'ottavo piano. I pompieri giunti sul posto hanno aperto la porta dell'appartamento della donna per favorire l'ingresso agli uomini della Polizia in modo da poter effettuare i rilievi del caso. Nessuna ipotesi è esclusa, neanche quella del suicidio. (Rer)