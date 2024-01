Francia: Bardella chiede a elettori repubblicani di votare per Rassemblement National

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Rassemblement National Jordan Bardella ha lanciato un appello agli elettori dei Repubblicani "che non vogliono posizionarsi dietro" il presidente Emmanuel Macron, esortandoli a votare per il suo partito. "Penso che i Repubblicani non abbiano altra scelta che dividersi in due", ha affermato Bardella nei suoi auguri di inizio anno ai media. Secondo il presidente del Rassemblement National, la formazione di centrodestra è diventata un gruppo di “eletti senza un progetto per il Paese". Il riferimento è anche alla nuova ministra della Cultura Rachida Dati, nominata nel recente rimpasto di governo e proveniente dai Repubblicani. (Frp)