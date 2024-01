Libia: ambasciatore Ue, “status quo fragile, urgente superare stallo politico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione Europea sostiene la mediazione dell’inviato delle Nazioni Unite in Libia, Adboulaye Bathily, per “superare lo status quo fragile e diviso attraverso un accordo politico inclusivo tra le principali parti interessate per portare il paese alle elezioni”. Lo ha detto l’ambasciatore dell’Ue a Tripoli, Nicola Orlando, in un messaggio su X (ex Twitter) dopo aver incontrato il diplomatico senegalese a capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). “Mentre la Libia e la regione si trovano ad affrontare nuove sfide, abbiamo concordato sull’urgenza di raddoppiare gli sforzi per interrompere lo stallo politico e consentire ai cittadini di scegliere i loro leader e ripristinare la legittimità a tutte le istituzioni, preservando così la stabilità, l’unità e la sovranità del Paese”, ha aggiunto il diplomatico italiano ala guida della rappresentanza europea in Libia. (segue) (Lit)