Libia: ambasciatore Ue, “status quo fragile, urgente superare stallo politico” (2)

- Due anni fa, il 24 dicembre 2021, le elezioni parlamentari e presidenziali che avrebbero dovuto porre fine alla fase di transizione in atto da oltre dieci anni sono state rimandate “sine die”. Dal successivo febbraio 2022 la Libia è divisa in due amministrazioni politico-militari: da una parte il Governo di unità nazionale con sede a Tripoli del premier Abdulhamid Dabaiba, riconosciuto dalla comunità internazionale e appoggiato soprattutto dalla Turchia; dall’altra il cosiddetto Governo di stabilità nazionale guidato da Osama Hammad, primo ministro designato dalla Camera dei rappresentanti, di fatto un esecutivo parallelo con sede a Bengasi manovrato dal generale Khalifa Haftar, comandante in capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico. Per uscire dallo stallo politico, Bathily ha invitato i principali soggetti istituzionali libici a nominare dei rappresentanti per partecipare a un incontro finalizzato a superare gli ostacoli che si frappongono allo svolgimento delle elezioni. L’invito è rivolto in particolare ai cinque soggetti politici considerati più rilevanti: il Consiglio presidenziale (organo tripartito che svolge le funzioni di capo di Stato); la Camera dei rappresentanti (la Camera bassa eletta nel 2014 che si riunisce nell’est); l'Alto Consiglio di Stato (il “Senato” con sede a Tripoli); il Governo di unità nazionale (Gun, l’esecutivo riconosciuto dall’Onu basato a Tripoli); il Comando generale dell'Esercito nazionale libico (Enl, la coalizione di milizie guidate dal generale Haftar). (Lit)