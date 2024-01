Agricoltura: D’Ascenzo (Inail), incidenti sul lavoro in calo ma non dobbiamo rilassarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Effettivamente c’è stato un calo degli incidenti sul lavoro assodati nel comparto agricolo ma fosse anche uno solo sarebbe troppo: miriamo ad una costante riduzione. Certo l’andamento è in calo, e questa è una buona notizia, ma non dobbiamo rilassarci”. Lo ha affermato il commissario straordinario Inail, Fabrizio D’Ascenzo, in occasione della presentazione del “Bando Isi 2023 agricoltura” sulle linee di finanziamento degli interventi per la sicurezza sul lavoro. “Dobbiamo intensificare e rafforzare la nostra attività”, ha aggiunto ribadendo che “la parola d’ordine è la prevenzione”. (Rin)