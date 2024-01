Agricoltura: Lollobrigida, va creata cultura sicurezza lavoro, norme più stringenti su controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Va creata una cultura del lavoro sicuro nel settore agricolo”. A dirlo è stato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, parlando in occasione della presentazione del “Bando Isi 2023 agricoltura” sulle linee di finanziamento degli interventi per la sicurezza sul lavoro. Accanto a questo approccio culturale ed iniziative come il bando presentato oggi, “metteremo norme più stringenti sui controlli contro il lavoro nero ed il caporalato”, ha assicurato il ministro. (Rin)