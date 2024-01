Donbass: intelligence ucraina, Russia vuole arrivare ai confini amministrativi di regioni Luhansk e Donetsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo principale dei russi nella guerra rimane la conquista di territori delle regioni di Luhansk e Donetsk. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Rbc Ucraina" il portavoce della Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, Vadym Skibitskij. "Ciò che (i russi) hanno cercato di fare e ottenere dall'inizio della cosiddetta 'operazione militare speciale' non è stato raggiunto. Di conseguenza, uno degli obiettivi strategici rimanenti per Mosca è l'accesso ai confini amministrativi delle regioni di Luhansk e Donetsk", ha affermato il portavoce. Inoltre, secondo l'intelligence di Kiev, la Russia cercherà di mantenere le posizioni conquistate nelle regioni di Kherson, Zaporizhzhia e Kharkiv. "Un altro degli obiettivi prioritari che hanno determinato per se stessi è la distruzione del nostro sistema di difesa aerea, della nostra aviazione, delle nostre infrastrutture industriali militari, al fine di prevenire l'aumento della nostra produzione e il rafforzamento delle capacità delle Forze armate. Questi sono i compiti che la Federazione Russa si pone per quest'anno", ha concluso Skibitskij. (Kiu)