Siria: Ong, forze Israele abbattono drone non identificato nell'area del Golan

- Le forze israeliane di stanza nella regione delle Alture del Golan (occupata da Israele nel 1967 e annessa de facto nel 1981) avrebbero abbattuto un drone non identificato nella campagna di Daraa, nel sud-ovest della Siria, al confine con la Giordania. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), centro di monitoraggio con sede a Londra, ma dotato di un'ampia rete informativa nel Paese. Finora, le forze di Israele non hanno rilasciato alcun commento sull'accaduto. Lo scorso 11 gennaio, il Sohr aveva dichiarato che dall’inizio di quest'anno i gruppi sostenuti dall’Iran avevano effettuato soltanto un attacco nell'area delle Alture del Golan. (Lib)