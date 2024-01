Sicurezza: controlli nelle stazioni ferroviarie del Lazio, 6 arresti e 9 denunce in una settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante le attività di controllo del territorio, nella mattinata del 6 gennaio i poliziotti della Polfer di Roma Termini hanno tratto in arresto una persona per il reato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, nel dettaglio gli operanti nel transitare nei pressi della banchina posta fra la biglietteria e un'attività commerciale sita all'interno dello scalo ferroviario hanno notato un giovane che stava prendendo una borsa ad una viaggiatrice intenta a dormire su di una panchina. Gli agenti sono prontamente intervenuti bloccando l'uomo che aveva già messo in atto il suo tentativo di fuga. In un'altra circostanza, personale della squadra di polizia giudiziaria ha tratto in arresto due persone per il reato di furto aggravato. Nello specifico gli agenti, nel transitare su via Giolitti, all'altezza del Mercato Centrale, ubicato nell'ala Mazzoniana, hanno notato una delle due persone, già conosciuta ai poliziotti, aggirarsi con fare sospetto tra la gente in attesa negli stalli per i pullman diretti agli aeroporti della Capitale. In seguito l'uomo è entrato insieme all'altra persona all'interno del Mercato Centrale, ed entrambi hanno iniziato ad aggirarsi tra i tavoli ove erano presenti numerosi avventori. Dopo poco, uno dei due si è diretto verso l'uscita, tenendo tra le mani un giubbotto sotto il quale celava un oggetto, rivelatosi poi essere uno zaino. Nel darsi alla fuga, entrambi sono stati fermati dai poliziotti che li hanno arrestati. (segue) (Rer)