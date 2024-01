Sicurezza: controlli nelle stazioni ferroviarie del Lazio, 6 arresti e 9 denunce in una settimana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 gennaio, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del compartimento polizia ferroviaria per la Campania, insieme ai poliziotti della squadra di polizia giudiziaria di Roma Termini, hanno tratto in arresto una persona in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria di Napoli. Nello specifico, in seguito a un'intensa attività di indagine è stata localizzata la posizione a Roma, dove al termine delle attività di appostamento e di vigilanza discreta, è stata individuata con certezza e tratta in arresto. Nella giornata dell'8 gennaio i poliziotti hanno arrestato una persona per il reato di furto aggravato ai danni di una viaggiatrice. In particolare, durante il corso dei consueti servizi all'interno della stazione di Roma Termini, gli agenti hanno notato un uomo aggirarsi nei pressi di un ristorante nello scalo ferroviario. L'uomo, approfittando della distrazione di una donna seduta al tavolo, ha allungato il braccio per rubarle la borsa che teneva sotto la sedia. Gli agenti prontamente intervenuti hanno bloccato il soggetto e lo hanno arrestato. La vittima dopo aver formalizzato la denuncia è rientrata in possesso della propria borsa, al cui interno era contenuto denaro ed effetti personali per un valore di circa 1.000 euro. (segue) (Rer)