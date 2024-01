Sicurezza: controlli nelle stazioni ferroviarie del Lazio, 6 arresti e 9 denunce in una settimana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata del 9 gennaio il personale del reparto di stazione di Roma Termini ha arrestato una persona resasi responsabile del reato di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nello specifico, gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione della Control Room di Grandi Stazioni in quanto una persona aveva aggredito personale delle guardie giurate nei pressi del marciapiede di via Marsala. Sul posto gli operanti, vista la pericolosità del soggetto che tentava ripetutamente di aggredirli fisicamente, hanno utilizzato il dispositivo taser in dotazione al fine di bloccarlo. Il 10 gennaio, la sottosezione di polizia ferroviaria di Fiumicino Aeroporto, durante l'operazione "Rail Safe Day", ha svolto un'attività di polizia amministrativa, che ha portato all'accertamento di illeciti contestualmente sanzionati, in seguito alla violazione di norme previste dal Regolamento di Polizia Ferroviaria, dal Codice della Strada, dalla normativa in materia di pubblici esercizi, per un ammontare di 5.724 euro. Nel pomeriggio dell'11 gennaio, infine, personale dipendente della sottosezione di polizia ferroviaria di Fiumicino, durante i servizi di controllo del territorio, svolti all'interno della stazione ferroviaria di Fiumicino Aeroporto, ha tratto in arresto una persona per aver trasgredito le norme previste dal testo unico sull'immigrazione. (Rer)