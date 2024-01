Imprese: Gruppo Fini arricchisce gamma “Le conserve della nonna” con nuove composte di frutta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gruppo Fini lancia sul mercato una nuova linea di composte di frutta: quattro referenze dai sapori unici ed innovativi, realizzate con pochi ingredienti, semplici e naturali, per assaporare tutto il gusto “vero” della frutta. Arancia e zenzero, mela e cannella, mango e pesca, lampone e gelso, queste sono le quattro ricette, fatte con soli zuccheri della frutta, che Le Conserve della nonna rivolge ad un pubblico curioso e innovatore attento alla selezione degli ingredienti, alle lavorazioni semplici e alla ricerca di prodotti che sappiano combinare sapore, naturalità ed innovazione. “Una nuova gamma di composte di frutta con abbinamenti di gusto inediti e ricercati e consistenze avvolgenti e sorprendenti pensata per assaporare tutto il gusto 'vero' della frutta”, dichiara Luigi Famulari, chief marketing officer di Gruppo Fini. La composta mela e cannella è profumata, avvolgente e delicata. La ricetta è realizzata con il 64 per cento di mela e un pizzico di cannella, per un gusto unico che ricorda il ripieno dello strudel. La consistenza è cremosa e vellutata. Ottima sul pane, perfetta per i dolci. La composta arancia e zenzero è intensa, fresca e vivace. La polpa e le scorzette di arancia (70 per cento) si sposano con la nota piacevolmente pungente dello zenzero per un gusto unico. La sua consistenza sorprendente, grazie alle scorzette, la rende ideale da spalmare sul pane tostato oppure per farcire torte, biscotti e crepes. La composta mango e pesca è inebriante e sorprendente. Il sapore aromatico del mango incontra la dolcezza della pesca, per un gusto fresco ed esotico. Consistenza unica grazie ai pezzetti di mango. Perfetta a colazione su yogurt, pane o pancake. Ottima anche come dolce al cucchiaio. Fatta con il 67 per cento di frutta. Infine, la composta lampone e gelso è fruttata, intensa e golosa. Lamponi dolci e succosi incontrano il sapore intenso delle more di gelso per un gusto deciso. La consistenza è cremosa ed avvolgente. Ideale sul pane tostato oppure per arricchire dolci, yogurt e gelati. Fatta con il 60 per cento di frutta. (Com)