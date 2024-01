© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vito Bardi in Basilicata "ha fatto un ottimo lavoro, c’è un consenso. Sono convinto che la volontà comune dei tre leader del centrodestra è quella di mantenere una forte coesione della coalizione". Lo ha affermato, a RaiNews24, il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, in merito alle prossime elezioni Regionali in Basilicata. (Rin)