Russia-Corea del Nord: Cremlino, intendiamo sviluppare ulteriormente relazioni con Pyongyang

- La Russia intende sviluppare ulteriormente le relazioni di partenariato con la Corea del Nord in tutti i campi. Lo ha affermato in conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando la visita di una delegazione nordcoreana guidata dalla ministra degli Esteri Choe Son Hui dal 15 al 17 gennaio. "Prima di tutto, la Corea del Nord è il nostro vicino (...) un nostro partner con il quale stiamo sviluppando e intendiamo sviluppare ulteriormente la partnership in tutte le aree (...) Il dialogo con la Corea del Nord continuerà a tutti i livelli", ha detto Peskov ai giornalisti. Un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e Choe Son Hui non è escluso, ha precisato il portavoce, aggiungendo che Mosca si aspetta negoziati fruttuosi e intensi con la delegazione nordcoreana. Inoltre, Mosca spera che Putin visiti la Corea del Nord nel prossimo futuro, e le date saranno concordate attraverso i canali diplomatici. (Rum)