Sardegna 2024: Alessandra Zedda (Anima Sardegna), pronta a fare passo indietro se centrodestra unito

- Si candida alla presidenza della Regione con la sua lista “Anima di Sardegna” (il simbolo è stato presentato ieri in Corte d'Appello a Cagliari), ma potrebbe ripensarci “se il centrodestra dovesse ritrovare l’unità”. Alessandra Zedda, consigliera regionale di Forza Italia ed ex vicepresidente della Regione, ha parlato delle sue intenzioni in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. “L'azione di governo di Solinas è stata troppo solitaria e lenta. Per questo ho lasciato la giunta oltre un anno fa. E per questo sono andata avanti con la mia candidatura a governatrice in questi mesi”, ha dichiarato Zedda. Quanto alla candidatura di Paolo Truzzu, alfiere del centrodestra, Alessandra Zedda precisa che “il mio progetto ha preso forma. E ora non rispondo solo per me, ma per l'intera Anima di Sardegna. Il gruppo che mi sostiene e che oggi è la lista che mi candida alla presidenza. Abbiamo appena depositato il simbolo”. Un'eventuale passo indietro, ha spiegato Zedda, dipende dalla “ritrovata unità del centrodestra”. L'esponente azzurra ha poi precisato che “non cerco incarichi qui o a Roma. Con una metafora, non voglio il reddito di cittadinanza, voglio il lavoro: voglio che ci si impegni davvero per la Sardegna”. (Rsc)