Cultura: da Fondazione Cariplo oltre 7,5 milioni con 83 progetti

- Sono 83 i progetti ritenuti meritevoli da Fondazione Cariplo nell'ambito culturale con oltre 7,7 milioni di euro a sostegno di iniziative volte ad arricchire l'offerta culturale nei territori fragili, sostenere la lettura come pratica quotidiana, avvicinare i bambini e le bambine ai luoghi della cultura e della comunità. I progetti sono stati selezionati sul finire del 2023 e ora sono pronti a prendere forma. A dicembre 2023 Fondazione Cariplo, infatti, ha chiuso l'anno stanziando quasi 7,5 milioni di euro per promuovere e diffondere la cultura, per la creazione e l'ampliamento dell'offerta culturale e artistica. I progetti verranno realizzati sul territorio della Lombardia e sulle province piemontesi di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, territorio a cui si rivolge la Cariplo, rimarcando ancora una volta la convinzione che la cultura sia un bene essenziale al benessere e allo sviluppo della società̀, con azioni mirate a coinvolgere le comunità̀, protagoniste attive e consapevoli rispetto ai bisogni del proprio territorio d'intervento. (segue) (Com)