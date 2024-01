Cultura: da Fondazione Cariplo oltre 7,5 milioni con 83 progetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al territorio di Milano Fondazione Cariplo con questa tornata ha destinato oltre 2,5 milioni per 41 progetti ritenuti meritevoli e inerenti ai tre bandi. 17 progetti per un importo di 684 mila euro rientrano nel bando "Alla scoperta della cultura" il cui punto centrale è il contrasto alla povertà educativa, con la realizzazione di progetti volti a far vivere ai bambini e alle bambine di età 6-11 anni provenienti da contesti fragili esperienze significative, stimolanti e coinvolgenti in ambito culturale, con un'attenzione particolare rivolta ai minori in condizioni di fragilità economica, culturale e sociale. Sono invece quattro i progetti finanziati per il bando "Luoghi da rigenerare" per un totale di 1.255.500 euro destinati alla rigenerazione di edifici ed aree sottoutilizzati, o in stato di abbandono, al fine di riattivarli e restituirli alle comunità attraverso nuovi usi e funzioni culturali. (segue) (Com)