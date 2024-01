Cultura: da Fondazione Cariplo oltre 7,5 milioni con 83 progetti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento al bando "Sottocasa" che ha l'obiettivo di arricchire l'offerta culturale nei quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica e di Housing Sociale del territorio della Fondazione, sostenendo iniziative capaci di promuovere la partecipazione culturale di fasce sempre più ampie della popolazione residente e di intercettare pubblici sia locali sia cittadini, si distinguono ben 20 progetti nell'area milanese per un totale di 579 mila euro erogati a fondo perduto. "È stato un fine anno particolarmente importante per le attività di Fondazione Cariplo legate alla cultura. Sul finire del 2023, la fondazione ha terminato la valutazione dei moltissimi progetti che erano stati presentati, a testimonianza del fatto che gli operatori in questo campo hanno molte idee e sanno proporre progetti innovativi; abbiamo la fortuna di poter contare su organizzazioni culturali vivaci e creative. Tra i numerosi progetti che sosterremo, pronti a partire, ci sono iniziative infatti che puntano a rigenerare luoghi abbandonati o poco utilizzati, altre che mirano a coinvolgere persone, ad offrire loro occasioni di arricchimento legate all'arte, alla cultura e allo spettacolo dal vivo. C'è un filo conduttore, anche in queste attività: una spiccata attenzione a chi spesso rimane escluso e la voglia di costruire comunità coese attorno ad occasioni di carattere culturale. La cultura arricchisce le persone e favorisce le relazioni. È importante continuare a investire in questo ambito." è il commento del Presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone. (Com)