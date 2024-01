Spagna: Sanchez, trasferimento competenze migranti a Catalogna non include espulsione irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto tra il governo spagnolo ed Uniti per la Catalogna sul trasferimento delle competenze in materia di immigrazione "non includerà" l'espulsione degli immigrati irregolari che questo spetta all'Amministrazione centrale dello Stato, secondo l'articolo 149 della Costituzione. Lo ha affermato il presidente del governo, Pedro Sanchez, in un'intervista a "Rne". "Tutto ciò che ha a che fare con il controllo delle frontiere risiede nello Stato", ha garantito Sanchez dopo le forti critiche espresse dai sindacati di polizia e dai partiti d'opposizione. Il presidente ha difeso la "prospettiva umanista" del governo in materia di immigrazione e ha sostenuto che delle tre dimensioni dell'immigrazione (organizzazione, integrazione sociale e lotta agli arrivi irregolari), la Catalogna sarà in grado di gestire solo questioni come l'autorizzazione iniziale al lavoro o l'integrazione sociale. "Dobbiamo coordinare le politiche con le regioni", ha aggiunto Sanchez, ricordando che esiste un quadro europeo rinnovato in seguito all'approvazione del Patto per l'immigrazione e l'asilo, avvenuta lo scorso anno durante la presidenza spagnola del Consiglio europeo. (Spm)