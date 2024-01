© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A me non piace l'idea di un terzo mandato" per i presidenti di Regione, "è una questione che si dibatterà a livello parlamentare e che non fa parte del programma di governo". Lo ha detto, a RaiNews24, il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli. (Rin)