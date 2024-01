Roma: Corbucci-Melito (Pd), ok a cittadinanza onoraria ad Assange

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Commissione Roma Capitale "abbiamo espresso parere favorevole sulla proposta di delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria di Roma Capitale a Julian Assange, giornalista e cofondatore della piattaforma WikiLeaks, che dall'11 aprile 2019, dopo una prima accusa di stupro e poi di cospirazione, spionaggio e abusi informatici, è recluso nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, nel Regno Unito, dove vive in una cella di 3 metri per 2, in totale isolamento per 23 ore al giorno" così in una nota Riccardo Corbucci e Antonella Melito, rispettivamente presidente e vice presidente della commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica. "E' un atto importante che afferma la libertà di stampa e la libera circolazione delle informazioni come valori fondamentali che Roma Capitale difende e tutela sempre a garanzia della piena efficacia della democrazia. Per questo ringraziamo la consigliera Raggi che ha promosso l'iter per il conferimento della cittadinanza onoraria, che si concluderà a breve con l'approvazione in Aula di questa delibera, a dimostrazione che Roma, come Capitale d'Italia, deve rappresentare un baluardo nella tutela delle libertà e dei diritti inviolabili delle persone. Con il conferimento della cittadinanza ad Assange diamo ancora una volta un segnale chiaro che testimonia la vicinanza e la solidarietà della città a tutti coloro che vengono ingiustamente detenuti e condannati in violazione dei diritti umani". concludono i consiglieri Riccardo Corbucci e Antonella Melito.(Com)