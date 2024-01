Russia: Cremlino smentisce indiscrezioni di "Bild" su possibile attacco russo contro Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presunto piano della Russia per attaccare la Germania non è altro che una “notizia falsa”. E' quanto ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, rispondendo a una domanda in conferenza stampa in merito a quanto riferito dal quotidiano tedesco "Bild". Citando un documento classificato, la testata ha sostenuto che Mosca avrebbe un piano per attaccare il fianco orientale della Nato dopo una controffensiva di successo contro l'Ucraina. "Non vorrei commentare il rapporto di ‘Bild', questo media non esita a usare notizie false", ha detto Peskov ai giornalisti. (Rum)