Roma: omicidio 14enne, giovane fermato è stato portato in carcere a Velletri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 24enne in stato di fermo perchè indagato dell'omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso nella notte tra venerdì e sabato a Monte Compatri, in provincia di Roma, è stato portato in carcere a Velletri e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Intanto oggi la procura di Velletri che coordina le indagini svolte dai carabinieri di Frascati, affiderà l'incarico al perito medico legale di effettuare l'autopsia sul corpo della vittima che è conservato nell'obitorio del policlinico Tor Vergata. (Rer)