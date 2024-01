Sud: Floridia (M5s), è piena emergenza, ora mobilitarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tagli per 20 miliardi di euro al Mezzogiorno. Fatta fuori l'Agenzia per la coesione, indebolite le Zone economiche speciale, ridotto il fondo perequativo per le infrastrutture. Nessuna traccia del report sul Piano nazionale di ripresa e resilienza per il Sud, ma sarebbero spariti quasi otto miliardi. E mentre tagliano le autonomie scolastiche e c'è chi straparla di gabbie salariali, domani al Senato arriva lo Spacca-Italia che Giorgia Meloni sta barattando con la Lega in cambio del premierato. Siamo in piena 'emergenza Sud' ed è ora di mobilitarsi sul serio". Lo afferma sui social la senatrice del Movimento cinque stelle, Barbara Floridia, presidente della commissione di Vigilanza Rai. (Rin)