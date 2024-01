Ucraina: Cremlino, discussioni su risoluzione del conflitto non hanno senso senza Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro sulla formula di pace ucraina a Davos non ha senso senza la Russia. Lo ha sostenuto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ad una conferenza stampa. "In sostanza, si tratta di conversazioni fatte per il piacere di conversare, è un processo che non è diretto verso il raggiungimento di un risultato specifico per una ragione ovvia e semplice: noi non partecipiamo", ha detto Peskov. "Qui non bisogna dimenticare che Kiev stessa ha formalizzato il divieto di qualsiasi negoziato con Mosca", ha aggiunto il portavoce, secondo cui la situazione attuale è "assurda". (Rum)