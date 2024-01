Libano: il primo ministro Miqati si reca a Davos per il Forum economico mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi il primo ministro del Libano, Najib Miqati, si reca a Davos, in Svizzera, per il 54mo Forum economico mondiale. È previsto anche un incontro con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, reduce da un viaggio di una settimana con diverse tappe in Medio Oriente. La partecipazione di Miqati al Forum evidenzia la necessità del Libano di ricostruire un sistema di collaborazione e sostegno internazionale, alla luce delle attuali instabilità geopolitiche nella regione e il rischio di escalation militare tra il partito filo-iraniano Hezbollah e le Forze di difesa di Israele (Idf) lungo la Linea blu, il confine “de facto” tra i due Paesi. (Lib)