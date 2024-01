Guinea-Conakry: arrestato giornalista francese Thomas Dietrich, indagava su corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della giunta al potere in Guinea hanno arrestato il giornalista francese Thomas Dietrich, accusato di indagare su casi di corruzione nella compagnia petrolifera nazionale “Sonap”. Lo hanno confermato alla “Bbc” fonti locali, precisando che il reporter è stato fermato ieri nella capitale Conakry. Non è la prima volta che Dietrich viene arrestato in Guinea: nel marzo del 2020 il giornalista era stato fermato e trasferito in luogo sconosciuto per aver filmato una repressione della polizia durante una manifestazione dell'opposizione tenuta nella capitale. (Res)