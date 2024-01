Imprese: Federmanager e Open-es per lo sviluppo competenze Esg dei manager

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federmanager ed Eni, in rappresentanza dell’alleanza Open-es, hanno sottoscritto un importante protocollo d’intesa che ha lo scopo di definire e promuovere percorsi formativi e di certificazione, che diventino di riferimento nazionale per il rafforzamento delle competenze Esg dei manager di ogni tipologia d’impresa. Questa collaborazione - si legge in una nota - si inserisce pienamente negli obiettivi di Open-es, l’alleanza di sistema tra mondo industriale, finanziario ed istituzionale che supporta le aziende e le filiere con strumenti e soluzioni concrete e adatte a tutte le imprese, con focus particolare sulle Pmi, volte a monitorare e migliorare le performance di sostenibilità. In considerazione del ruolo chiave rivestito dalle competenze e sensibilità della classe manageriale per l’efficacia dei piani di transizione delle imprese, Federmanager e Open-es, attraverso questa collaborazione, intendono definire ed implementare soluzioni formative efficaci e mirate alle competenze necessarie nei diversi settori. Grazie alla piattaforma Open-es e al coinvolgimento delle già più di 15.000 imprese della community, sarà possibile focalizzare i percorsi sulle specifiche esigenze delle diverse filiere e monitorarne nel tempo l’efficacia. In particolare, i manager avranno l’opportunità di accedere ad una formazione mirata realizzata da Federmanager con il supporto di Esgr Società Benefit, di Deloitte Climate & Sustainability Società Benefit e di Federmanager Academy e potranno conseguire la certificazione delle competenze acquisite attraverso il programma BeManager messo a punto da Federmanager, con la certificazione di Rina. (segue) (Com)