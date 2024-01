Imprese: Federmanager e Open-es per lo sviluppo competenze Esg dei manager (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il protocollo sottoscritto con Eni è la conferma del nostro impegno nel mettere a disposizione il comune patrimonio di competenze ed esperienze per favorire l’innovazione, la crescita e il rilancio valoriale ed economico del Paese, concorrendo a rafforzare le competenze ESG dei manager d’azienda”, dichiara il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla. “La sfida della sostenibilità - prosegue - è ampia e merita uno sforzo collettivo. Per questo, siamo lieti di poter collaborare con l’alleanza Open-es per diffondere il valore della formazione e della certificazione delle competenze acquisite dai manager che aderiranno al percorso. Forti dell’expertise formativa del nostro network, ci facciamo promotori di un’accelerazione verso la sostenibilità i cui principali vettori sono manager e imprese”. Grazie al coinvolgimento dei diversi partner dell’alleanza Open-es e alle realtà d’eccellenza del network di Federmanager sarà possibile mettere a fattor comune esperienze, punti di vista e competenze variegate, al fine di configurare un framework che diventi un punto di riferimento a livello nazionale, in linea con lo spirito sistemico dell’iniziativa. Attraverso questa iniziativa, Open-es e Federmanager intendono sottolineare la necessità di unire le forze tra le più importanti realtà del settore industriale, finanziario ed istituzionale, per guidare le imprese e i relativi manager in percorsi coordinati ed efficaci a sostegno della sostenibilità e competitività dell’intero sistema imprenditoriale. (segue) (Com)