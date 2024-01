Slovacchia: Marian Kotleba (Lsns) annuncia candidatura a elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della formazione di estrema destra Partito popolare Slovacchia nostra (Lsns), Marian Kotleba, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali di quest’anno. Lo ha fatto con un video su Facebook. “Finora non c’è stato un solo nazionalista e patriota che abbia annunciato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della Repubblica slovacca. Nell’interesse della Slovacchia, e soprattutto perché non cada nelle grinfie dei liberali, non possiamo più aspettare”, si legge nel messaggio sul social network. L'Lsns non ha superato la soglia di sbarramento alle elezioni parlamentari del 30 settembre scorso. Candidandosi, Kotleba “avrà l'opportunità di informare l'opinione pubblica non solo sui pericoli del liberalismo, ma anche sui piani perniciosi dei globalisti mondiali, dell'Ue e della Nato”, ha riferito il messaggio. Kotleba si era candidato alle presidenziali già nel 2019, ottenendo il 10,4 per cento al primo turno. Le elezioni presidenziali slovacche si terranno il 23 marzo. Se nessun candidato otterrà la maggioranza assoluta al primo turno, il ballottaggio tra i due candidati più votati si svolgerà il 6 aprile. Il mandato dell’attuale capo dello Stato, Zuzana Caputova, scade il 15 giugno. Caputova ha già annunciato da tempo che non ha intenzione di candidarsi a un secondo mandato quinquennale. (Vap)