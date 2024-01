Spagna: ministra Lavoro Diaz incontrerà Papa Francesco il 2 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Lavoro spagnola e leader di Sumar, Yolanda Diaz, ha annunciato che il 2 febbraio incontrerà per la seconda volta in Vaticano Papa Francesco, dopo l’incontro avvenuto nel dicembre del 2021. "È un Papa che ha una lettura diversa rispetto alle precedenti posizioni della Chiesa cattolica, impegnato nella lotta al cambiamento climatico, nella difesa della dignità del lavoro nel mondo e nell'impegno per l'istruzione”, ha sottolineato Diaz in un'intervista all’emittente "Antena 3", in cui ha espresso il desiderio di avere con il pontefice "un'agenda di dialogo costruttiva".(Spm)