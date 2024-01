Europee: Barelli, ruolo FI per compattezza centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "è viva e vegeta. Giorgia Meloni è molto responsabile, cosciente che ha di fronte un periodo potenzialmente lungo di governo del Paese. Credo che saprà dosare l’interesse legittimo di mantenimento e crescita del suo partito con quello di governare il Paese in una prospettiva anche europea ed internazionale". Lo ha detto, a RaiNews24, in merito alle prossime elezioni Europee, il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli. Quello delle Europee è "un appuntamento elettorale molto delicato ed importante - ha aggiunto il parlamentare -. Il ruolo di Forza Italia è un ruolo di compattezza della coalizione da proporre in chiave europea: sarà necessario, importante per avere un'Europa più adeguata ai tempi". (Rin)