Bankitalia: entrate tributarie in aumento a 51,8 miliardi a novembre 2023

- Nello scorso novembre le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 51,8 miliardi, in aumento del 12,3 per cento (5,7 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2022. È quanto emerge dalla pubblicazione della Banca d'Italia "Finanza pubblica: fabbisogno e debito". "Negli undici mesi dell'anno scorso le entrate tributarie sono state pari a 480,1 miliardi, in aumento del 7,5 per cento (33,6 miliardi) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente", si legge ancora. (Com)