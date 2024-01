Medio Oriente: ministero Esteri Anp condanna volontà di Israele di proseguire la guerra a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha condannato le ultime dichiarazioni del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, che si è detto pronto a continuare la guerra nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, citando una dichiarazione del ministero degli Affari esteri e degli espatriati dell’Anp, in cui gli Stati che hanno permesso l’aggressione israeliana sono definiti “complici”. Al contrario, la dichiarazione ha espresso apprezzamento per la solidarietà dimostrata da diversi Paesi. "Hanno dimostrato coerenza morale e vera dedizione all'universalità del diritto internazionale e alle istituzioni incaricate della sua protezione, compresa la Corte internazionale di giustizia", si legge nella dichiarazione. “Abbiamo la responsabilità di respingere e fermare l'applicazione selettiva del diritto internazionale, altrimenti la sua stessa validità sarà messa in discussione”, conclude il comunicato.(Res)