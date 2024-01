Gaza: forze Israele fanno irruzione in presunto centro comando Hamas, distrutti depositi di armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 101esimo giorno di guerra nella Striscia di Gaza, le Forze di difesa d'Israele (Idf) hanno fatto irruzione in un presunto centro di comando del movimento islamista palestinese Hamas nella città di Khan Younis, nel sud dell'exclave palestinese. Lo hanno riferito le stesse Idf su X (ex Twitter), spiegando di aver individuato un deposito di armi e di aver sequestrato "fucili d'assalto, pistole, granate, lanciarazzi Rpg e attrezzature subacquee appartenenti alle forze navali di Hamas". Sempre a Khan Younis, le Idf avrebbero distrutto altri due depositi di armi e trovato una serie di armi "nascoste" in vari edifici, compresa la casa di un presunto membro di Hamas. Nella città meridionale dell'exclave palestinese, la 98esima divisione dell'esercito e l'aviazione israeliana hanno compiuto un attacco aereo contro due presunti membri del gruppo islamista "che stavano caricando un camion di armi". Nel frattempo, nel nord di Gaza, le Idf hanno riferito di aver ucciso cinque presunti membri di Hamas. Secondo quanto reso noto dall'emittente panaraba di proprietà qatariota "Al Jazeera", 33 persone sono state uccise e altre decine sono rimaste ferite nei bombardamenti delle Idf questa mattina a Gaza City. Dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre 2023, almeno 23.968 persone sono state uccise e più di 60.582 sono rimaste ferite nelle operazioni delle Idf, secondo quanto si apprende dai dati diffusi dal ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas. Da parte israeliana, sono circa 1.200 le vittime dell'attacco di Hamas in Israele del 7 ottobre. (Res)