Treviso: Gdf, truffa Superbonus per 18 milioni, tre denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso, nell'ambito delle investigazione sulle truffe alle misure di agevolazione in materia di ristrutturazione edile, ha scoperto la mancata dichiarazione di 18 milioni di euro di ricavi relativi al 2021 da parte di un ente appartenente a un consorzio della Destra Piave. Il legale rappresentante e altri due amministratori 'di fatto' sono stati anche deferiti alla procura della Repubblica di Treviso per il reato tributario di dichiarazione infedele. Nel dettaglio, nel corso degli accertamenti penali si era appurato che la società verificata, nel 2021, aveva ricevuto somme derivanti dalla 'monetizzazione' (presso Poste Italiane S.p.a. nonché diversi istituti bancari) di crediti fiscali generati per lavori edili (mai realizzati) di cui al 'Superbonus 110 per cento', ottenendo quindi una ingente liquidità. Con quelle somme di denaro erano poi state pagate sia le cospicue parcelle dei professionisti coinvolti nell'inchiesta, sia le fatture emesse, a titolo di consulenza, da altra impresa con sede a Roma, addetta esclusivamente all'individuazione di intermediari finan6ziari interessati all'acquisto dei crediti. (Rev)