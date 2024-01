Lombardia: cambio al vertice della Sezione Operativa Navale Lago di Garda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto, presso la caserma della Guardia di Finanza di Salò (BS), sita nella storica sede del Palazzo dell’Arsenale in Piazza San Bernardino, il passaggio di consegne tra il Luogotenente Cariche Speciali Stefano Garattoni (cedente) e il Capitano Eugenio Somma, nuovo Comandante della Sezione Operativa Navale Lago di Garda. È la prima volta che sul Benaco viene assegnato un Ufficiale del Corpo, tale scelta evidenzia la rilevanza attribuita dalla Guardia di Finanza a tale presidio navale, chiamato a svolgere il delicato compito della “Polizia dei Laghi”. Dopo il conseguimento del diploma presso la Scuola Militare “Teuliè” di Milano, il Comandante Somma si è arruolato nell’Accademia della Guardia di Finanza, presso la quale ha conseguito la laurea in “Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria”. Proveniente da Taranto, dove ha svolto incarichi nell’ambito della componente navale del Corpo, operando anche in ambito internazionale, l’Ufficiale ha recentemente comandato la Missione della Guardia di Finanza di Assistenza alla Polizia di Frontiera del Montenegro. (Com)