Regno Unito: carenza farmaci aumentata dal 100 per cento rispetto a gennaio 2022

- Una carenza di medicinali senza precedenti nel Sistema sanitario nazionale (Nhs) britannico sta mettendo a rischio la vita dei cittadini. È quanto hanno affermato i farmacisti del Regno Unito, mentre alcuni dati rivelano che il numero di prodotti che scarseggiano è raddoppiato in due anni. Secondo i dati del Dipartimento della sanità e dell'assistenza sociale, al 30 ottobre dello scorso anno c'erano 111 farmaci in una lista di carenze e 96 il 18 dicembre, con notifiche di fornitura emesse per altri dieci trattamenti da allora. Si tratta di un aumento del 100 per cento delle carenze rispetto a gennaio del 2022, con farmacisti ed enti di beneficenza sanitari che sostengono che le condizioni di alcuni pazienti si stavano deteriorando di conseguenza. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", si ritiene che le cause della crisi includano la politica governativa di tassazione dei produttori e il crollo del valore d'acquisto della sterlina dopo il referendum sulla Brexit, che riduce la capacità dell'Nhs di approvvigionarsi di medicinali all'estero. (Rel)