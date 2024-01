Ue: vicepresidente Commissione Schinas inizia dal Kazakhstan viaggio in Asia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, ha iniziato oggi da Astana, in Kazakhstan un viaggio che toccherà tutti i cinque Paesi dell’Asia centrale. Lo rende noto Schinas su Twitter, precisando che il tour è stato organizzato in vista del Forum degli investitori Europa-Asia centrale che si terrà a Bruxelles il 29 e 30 gennaio. Le tappe successive saranno, nella stessa giornata di oggi, a Bishkek, in Kirghizistan; domani a Dushanbe, in Tagikistan, e Tashkent, in Uzbekistan, e il 17 gennaio ad Ashgabat, in Turkmenistan. (Res)