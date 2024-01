Serbia: presidente Parlamento, convocazione seduta costitutiva nelle prossime settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento serbo Vladimir Orlic ha dichiarato che la seduta costitutiva della nuova Assemblea nazionale sarà convocata "nelle prossime settimane, secondo le procedure e secondo la legge". Orlic ha valutato che le elezioni di dicembre "hanno mostrato la vera volontà del popolo" e ha respinto le richieste dell'opposizione di ripetere il voto, soprattutto nelle elezioni locali di Belgrado dove, secondo la lista elettorale dell'opposizione di centrosinistra "La Serbia contro violenza", sono state registrate numerose irregolarità. Secondo i risultati definitivi emessi dalla Commissione elettorale centrale (Rik) delle elezioni del 17 dicembre, nel Parlamento serbo sono rappresentate 10 liste. La lista elettorale "Aleksandar Vucic-La Serbia non deve fermarsi", guidata dal Partito progressista serbo (Sns), ha ottenuto il 46,75 per cento dei voti e 129 seggi nel Parlamento. La lista dell'opposizione di centrosinistra "La Serbia contro la violenza" ha ottenuto il 23,66 per cento dei voti con 65 seggi, mentre la lista a guida dei Socialisti "Ivica Dacic-Primo ministro" ha ottenuto il 6,55 per cento e porterà 18 rappresentanti. A seguire le liste "Milos Jovanovic, Nada per la Serbia" con il 5,02 per cento, e "Noi-La voce del popolo-Branimir Nestorovic" con il 4,69 per cento con 13 mandati ciascuna. (segue) (Seb)