Serbia: presidente Parlamento, convocazione seduta costitutiva nelle prossime settimane (2)

- Entrano in Parlamento anche cinque liste di minoranza. La lista dell'Alleanza degli ungheresi della Vojvodina con l'1,7 per cento di preferenze che le assicura 6 seggi nel Parlamento. La lista della minoranza bosniaca "Usame Zukorlic-Uniti per la giustizia-Spp-Dshv" con lo 0,76 per cento e 2 seggi parlamentari, l'altra del Sangiaccato Sulejman Ugljanin 2 mandati parlamentari, grazie allo 0,57 per cento delle preferenze. Entrano con un rappresentante anche la lista del Partito russo e una della minoranza albanese. Alle elezioni parlamentari hanno partecipato complessivamente 18 liste, 8 delle quali non hanno superato la soglia di sbarramento del 3 per cento per entrare in Parlamento. Nei 8.273 seggi elettorali ha votato un totale di 3.815.007 elettori sui 6.500.666 aventi diritto, per un'affluenza del 59,3 per cento. (Seb)