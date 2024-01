Francia: ciclone Belal arrivato a La Riunione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ciclone Belal è arrivato a La Reunion, isola francese situata nell'Oceano Indiano. Lo ha reso noto il prefetto Jerome Filippini. Il vento nelle prossime ore potrebbe arrivare ad una velocità di 250 chilometri orari. Alle 6 del mattino, ora locale, l'isola è stata posta in allarme viola, il massimo livello previsto. Agli abitanti è stato richiesto di rimanere in casa. Filippini ha dichiarato all'emittente "BfmTv" che il ciclone provocherà "gravi rischi" per tutta la giornata. I primi danni sono già arrivati: 27 mila persone sono senza elettricità, mentre altre 55 mila hanno subito delle interruzioni preventive nella fornitura di acqua. (Frp)