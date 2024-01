Gaza: missione palestinese all'Onu critica Blinken, "si vergogni chi non chiede cessate il fuoco"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione palestinese alle Nazioni Unite ha criticato oggi il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, per non aver menzionato i quasi 24 mila palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza nel suo post pubblicato ieri, in occasione dei 100 giorni di guerra. In un post su X (ex Twitter), la missione palestinese all'Onu ha dichiarato: "100 giorni e nemmeno una menzione dei quasi 24 mila morti, la metà dei quali erano bambini. Si vergognino coloro che rimangono complici e non chiedono un cessate il fuoco immediato a Gaza. Si vergognino il presidente statunitense (Joe Biden), il segretario Blinken e la missione Usa all'Onu". Ieri, sul suo account X, il segretario di Stato Usa aveva affermato: "100 giorni di prigionia a Gaza sono davvero troppi. Gli Stati Uniti non si fermeranno finché tutti gli ostaggi rimasti, compresi sei statunitensi, non si saranno riuniti ai loro cari". (Res)